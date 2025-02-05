Общество

Как защитить смартфон от трояна, рассказал эксперт

Совсем недавно отечественные пользователи iPhone столкнулись с новой угрозой: вирус-троян, который заражает устройства и крадет личные данные, попадая в галереи пользователей. Этот вирус был обнаружен в 20 поддельных приложениях, маскирующихся под мессенджеры, ИИ-ассистентов, а также приложения для доставки еды и доступа к криптобирже в App Store.

IT-эксперт, преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Даниил Аржаков рассказал RuNews24.ru об особенности данного вируса, заключающуюся в его простоте. Пользователь оказывается соучастником угрозы, загружая, казалось бы, легитимное приложение и предоставляя ему доступ к своей конфиденциальной информации.

Учитывая, что ранее вирусы подобного рода встречались только на Android, данная ситуация вызывает особую тревогу. По статистике, уже 242 тысячи россиян стали жертвами этой киберугрозы.

Вирус анализирует текст на изображениях, а также ищет личную информацию и пароли, после чего отправляет собранные данные мошенникам. Это позволяет злоумышленникам не только получить доступ к фото, но и к банковским счетам пользователей, что может привести к значительным финансовым потерям.

Как защитить свои данные?

Чтобы снизить риск заражения, пользователям настоятельно рекомендуется проявлять особую бдительность при загрузке приложений. Вот несколько рекомендаций:

Проверка источника приложений: стоит убедиться, что приложение действительно присутствует в официальном магазине. Всегда нужно обращать внимание на отзывы и рейтинги.

Регулярные обновления: нужно обновляйть операционную систему и все установленные приложения. Часто обновления содержат важные исправления безопасности.

Информационная гигиена: не нужно открывать подозрительные ссылки или вложения в электронных сообщениях. Это может стать ключом к успешному заражению устройства.

Антивирусные программы: лучше использовать антивирусное ПО для периодической проверки устройства на наличие угроз.

Ограничение доступа: нужно пересматривать разрешения, которые предоставлены установленным приложениям. Ограничивать доступ к таким конфиденциальным данным, как фотогалерея, местоположение и контакты.

«В свете этих угроз, важно не терять бдительность. Ведь кибербезопасность начинается с нас самих. Внимание и осторожность при использовании технологий могут спасти вас от многих неприятностей. Защитите свои данные, и не дайте мошенникам шанса завладеть вашей личной информацией», - заключил эксперт.