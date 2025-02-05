Общество

Псковичи пишут музыку на образовательном заезде «Меганом» от Тавриды

Псковичи Тахир Ташпулатов и Иван Корнышев принимают участие в образовательном заезде Академии творческих индустрий «Меганом» от Тавриды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Тахир Ташпулатов и Иван Корнышев – участники программы «Делай музыку» от Академии «Меганом» и Творческого молодежного сообщества современной музыки. На образовательном заезде ребята пройдут путь от теории к практике на студиях звукозаписи, получат опыт работы в творческих командах и представят свои результаты на ярком шоу-кейсе.

В результате они создадут песни, которые выйдут на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ», а также в сотрудничестве с другими лейблами-партнёрами. Лучшие участники получат возможность присоединиться к творческому молодежному сообществу современной музыки и сотрудничать с партнёрами: радиостанциями, шоу-программами и кинокомпаниями.

«Здесь очень много классных заездов, например наш - «Делай музыку». Здесь мы проходим обучение. Я - в качестве менеджера, а я Тахир в качестве музыкального продюсера. Для участников созданы все условия, чтобы работать с крутыми экспертами и спикерами и комфортно отдыхать. Нам здесь очень нравится», - поделился впечатлениями Иван Корнышев.

Арт-кластер «Таврида» открыл свои двери в 2023 году, и одной из его жемчужин стала Академия, которая является источником вдохновения и профессионального роста для тысяч молодых талантов со всей России. Основной принцип Академии — непрерывное образование под руководством ведущих специалистов творческих индустрий. Образовательный процесс осуществляется в различных форматах: акселераторы, очные и дистанционные занятия.