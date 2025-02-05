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Общество

Жители Псковской области с инвалидностью теперь могут получать технические средства реабилитации двумя способами

06.02.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2025 года граждане с инвалидностью, которые проживают в Псковской области, могут получать технические средства реабилитации за счет средств регионального Отделения СФР двумя способами — с помощью электронного сертификата и в натуральном виде после государственной закупки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении социального фонда России по Псковской области. 

Срок обеспечения техническими средствами реабилитации в натуральной форме будет зависеть от наличия в Отделении СФР по Псковской области действующего государственного контракта. Если на момент подачи заявления контракт на необходимое ТСР заключен, заявитель получить направление на обеспечение средством реабилитации в течение 15 дней, паллиативный больной — семь дней.

«Отмечу, самым быстрым способом обеспечения остается электронный сертификат. Во-первых, его активация происходит в течение десяти дней с момента регистрации заявления гражданина в Отделении фонда, во-вторых, денежные средства привязываются к банковской карте платежной системы МИР получателя и без какого-либо дополнительного документального подтверждения позволяют мгновенно оплатить изделие», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Так, в прошлом году с помощью электронного сертификата псковичи приобрели 123 203 изделия на сумму 333,7 миллионов рублей. Для обеспечения граждан техническими средствами реабилитации в натуральной форме Отделение СФР по Псковской области закупило 245 185 изделий. На эти цели было направлено 126,5 миллиона рублей.

Отметим, что расходы псковичей за самостоятельное приобретенные средства реабилитации по чекам, полученным в 2024 году, будут компенсированы.

По возникшим вопросам можно обратиться в контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 или в официальное сообщество

 

Теги: #регион60 #инвалидность
Источник: Псковская Лента Новостей
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