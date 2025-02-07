Общество

Умер педагог и создатель музея школы №16 в Великих Луках

Педагог-энтузиаст школы №16 в Великих Луках Анатолий Максимов скончался 6 февраля, сообщили в группе школы в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Школа №16 / «ВКонтакте»

«В нашу школу он пришел, когда она еще была железнодорожной школой № 1 и более 20 лет посвятил ей», - рассказали в школе.

Дорога к признанию была долгой. Представитель учительской династии Орловых-Максимовых на Локнянской земле, он с самого раннего детства «заболел» школой и историей. Активный участник школьной жизни. За успехи в учебе и спорте, в общественной жизни был направлен во Всесоюзный пионерский лагерь «Орленок». С отличием закончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Был очень общительным человеком. Работал в сельской школе, на производстве. Прошел путь от зольщика до старшего машиниста и начальника смены теплотехнического участка завода «Торфмаш». Но душа стремилась в школу, к исследовательской работе. Спектр его интересов очень широк: с большим энтузиазмом он занимался исследованием вопроса аграрной истории России, ее экономической историей, немало статей написано им по истории Великой Отечественной войны. Свою высшую квалификационную категорию получил за разработку авторских учебных программ «Введение в экономику» и «Введение в логику» для учащихся 10-11-х классов.

Долгое время был заместителем директора по воспитательной работе. Анатолий Максимов – создатель и руководитель музея истории школы. Активисты музея принимали участие в акции «Обелиск у дороги», в конкурсах творческих работ, проводили встречи с ветеранами войны и труда, выпускниками школы разных лет, организовывали исторические конференции по истории Великой Отечественной войны. Являлся Почетным членом Совета музея истории школы.

«За долгие плодотворные годы работы накопилось много разных наград. Но для этого творческого, целеустремленного, удивительно трудолюбивого человека уважение и признательность учеников и коллег являлось самой высокой наградой», - отметили в образовательном учреждении.

В 2009 году он ушел из школы, но свою творческую деятельность не прекращал до последнего дня.

«С его уходом школа потеряла замечательного педагога и воспитателя. Его любили ученики, не просто любили, обожали. Бывшие выпускники всегда приглашали его на свои встречи. Не смотря на то, что он в нашей школе уже не работал, он никогда не отказывал в помощи по вопросам военной истории Великолукского района, в написании исследовательских работ.Выражаем искреннее соболезнование Максимовой Татьяне Викторовне и её семье, всем, кто знал этого замечательного человека. Вечная ему память!» - выразили соболезнования в школе.

Прощание с Анатолием Максимовым состоится 8 февраля в 10.00, по адресу: Великие Луки, улица Ставского, 70.

