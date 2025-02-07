Общество

Уровень злостных нарушений в Псковской области сократился на 51%

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2024 год и определению приоритетных задач на предстоящий период, сообщил Псковской Ленте Новостей уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В работе коллегии приняли участие прокурор Псковской области, государственный советник юстиции 3 класса Андрей Мошков, заместитель председателя Псковского областного суда Дмитрий Устинов, начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников, руководитель аппарата правительства области Андрей Вьюнов, заместитель руководителя областного СУ СК России Дмитрий Егоров, федеральный инспектор по Псковской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Ольга Миловидова, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, помощник начальника областного управления Минюста Владимир Курник, руководитель УФССП по Псковской области Сергей Колесников, начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев, председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев.

В своем докладе временно исполняющий обязанности начальника областного пенитенциарного ведомства Виктор Леонов отметил, что благодаря принимаемым мерам оперативная обстановка в учреждениях УИС оставалась стабильной и управляемой, обеспечено поддержание правопорядка и законности. Не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также особо учитываемых преступлений, совершенных осужденными. Уровень злостных нарушений уменьшился на 51% в расчете на 1 тыс. человек. Руководитель управления подчеркнул, что в отчетном периоде достигнуты положительные результаты взаимодействия с правоохранительными органами.

В 2024 году оказано содействие в раскрытии 555 преступлений, из них 13 преступлений прошлых лет, 394 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 349 – по линии незаконного оборота наркотиков и изъятии 32,4 кг. наркотических средств. Одним из приоритетных направлений регионального УФСИН по-прежнему является развитие производственного сектора, привлечение осужденных к труду. В результате взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и муниципалитетами в 2024 г. заключено договоров (контрактов) на общую сумму более 5 млн. рублей при плановом показателе 3,9 млн., доля осужденных, привлеченных к труду, выросла на 2%, в том числе на 4,1% возросло количество трудоустроенных осужденных, имеющих исполнительные листы.

Выступая на заседании коллегии, Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов проинформировал участников коллегии о тематике и числе обращений, которые поступают к нему из учреждений регионального УФСИН. Так, Дмитрий Шахов обратил внимание, что в 2024 году отмечено резкое снижение таких обращений почти в два раза в сравнении с 2023 годом. 2024 год стал годом с самым минимальным числом обращений за все 10 лет работы региональным уполномоченным по правам человека, подчеркнул в своём выступлении Дмитрий Шахов. На 30% уменьшилось число обращений по соблюдению прав на охрану здоровья и оказание медицинской помощи и почти в 3 раза на условия содержания в пенитенциарных учреждениях региона. На одинаковом уровне осталось число обращений, в которых осуждённые и лица, содержащиеся в СИЗО, оспаривают обоснованность действий сотрудников уголовно-исполнительной системы по соблюдению таких прав человека, как достоинство личности и личную неприкосновенность, неправомерное изъятие личных вещей и оказания психологического давления.

Несмотря на уменьшение числа обращений, проверки, которые проводятся во взаимодействии с органами прокуратуры и другими территориальными органами федеральной власти, выявляют случаи нарушения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. Так, в 2024 году были установлены случаи нарушения прав на охрану здоровья и оказания медицинской помощи, порядка направления документов для установления инвалидности. В целях устранения таких нарушений вносились представления компетентных органов и рекомендации Уполномоченного по правам человека, направленные на восстановления прав осуждённых.

Особое внимание, как особо подчеркнул псковский омбудсмен, в 2025 году руководству УФСИН России и начальникам колоний следует обратить на информирование осуждённых, привлекаемых к труду, о системе и порядке расчета заработной платы. Эта тема содержалась в нескольких коллективных обращениях из мест лишения свободы, поскольку итоговая сумма оплаты труда, поступившая на счета осуждённых, была ниже установленного законом размера оплаты труда. Как отметил Дмитрий Шахов, рекомендации по данной теме будут сформулированы Уполномоченным по правам человека в ежегодном Докладе и направлены для рассмотрения в УФСИН России по Псковской области.

В завершении своего выступления региональный государственный правозащитник поблагодарил весь коллектив сотрудников уголовно-исполнительной системы за добросовестное несение службы и обеспечение прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы. Дмитрий Шахов предложил руководству УФСИН России по Псковской области представить особо отличившихся сотрудников для поощрения благодарностью Уполномоченного по правам человека в Псковской области, которое планируется провести ко Дню сотрудника уголовно-исполнительной системы в марте 2025 года.

В рамках коллегии прозвучали выступления приглашенных лиц, которые озвучили вопросы, возникающие в процессе взаимодействия, выработали совместные решения по повышению эффективности деятельности УИС региона. В свою очередь руководство УФСИН заверило присутствующих, что направления, требующие особого внимания, взяты на контроль, стоящие перед ведомством задачи будут выполнены, тесное сотрудничество с представителями общественности, способствующее открытости и совершенствованию уголовно-исполнительной системы, сохранится.

На коллегии также были заслушаны доклады заместителей начальника УФСИН, ряда служб и руководителей подведомственных учреждений. В рамках работы коллегии сотрудникам, достигшим положительных результатов, вручены ведомственные награды, благодарности от взаимодействующих структур.