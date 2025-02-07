Общество

Госдума приоритетно рассмотрит проект об индексации военных пенсий

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об индексации пенсий военным пенсионерам, сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

В субботу в ГД был внесен проект, по которому с 1 января 2025 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии военнослужащим, вырастет до 93,59%, то есть на уровень фактической инфляции за 2024 год, который составил 9,5%, пишет РИА Новости.

«Проиндексировать пенсии военным поручил президент РФ Владимир Путин. Важно, что индексация будет проведена с 1 января 2025 года... Законопроект будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке с тем, чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Наша задача - поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и граждан, обеспечивал безопасность и правопорядок», - сказал Володин.

Ранее на законодательном уровне военные пенсии были проиндексированы на 5,1%. В соответствии с поручением Путина законопроектом индексация дополнительно увеличивается на 4,4%.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в комитеты по обороне и по безопасности и противодействию коррупции поступивший из правительства РФ законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам и приравненным к ним лицам на уровень фактической инфляции», - сообщила пресс-служба Госдумы.