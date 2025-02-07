Общество

Банки снизили одобрение кредитов до рекордного минимума в 5%

В январе 2025 года уровень одобрения кредитных заявок в банках снизился до рекордно низкого уровня — 5%. Это самый низкий показатель за всю историю ведения статистики на финансовом маркетплейсе «Сравни». В первый месяц 2024 года процент одобрений составлял 22%.

В крупных банках и бюро кредитных историй подтвердили эту тенденцию. Уровень одобрения потребительских кредитов в январе 2024 года сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ВТБ отметили, что спрос на кредиты в этом году снизился на 30% из-за высоких ставок.

Снижение уровня одобрения наблюдалось в течение большей части прошлого года как в розничном секторе, так и в сегменте потребительских кредитов. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков заявил, что в январе 2024 года уровень одобрения по потребительским кредитам не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, пишут «Известия».

Генеральный директор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин сообщил, что в январе уровень одобрения по потребительским кредитам остался неизменным по сравнению с предыдущим месяцем.

Участники рынка и эксперты считают, что рост отказов связан с жёсткой политикой Центрального банка, включая повышение ключевой ставки до рекордного уровня 21% и ужесточение количественных ограничений на выдачу кредитов заёмщикам с высоким уровнем риска.

Эксперты опасаются, что рост отказов может привести к тому, что некоторые граждане окажутся в долговой яме, а другие обратятся в микрофинансовые организации, где проценты гораздо выше, или к нелегальным кредиторам.