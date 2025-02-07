Правительство изменит законы для борьбы с кибермошенничеством

В ближайшее время комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок в законы и нормативно-правовые акты, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В документах говорится о запрете использовать зарубежные мессенджеры для служебной коммуникации сотрудникам госорганов, кредитных организаций, Центробанка, операторов связи, владельцев социальных сетей, маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг. Перечень таких мессенджеров будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники перечисленных организаций смогут только после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Также предлагается обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто размещает объявления о продаже товаров или услуг.

Разработку мер по борьбе с кибермошенничеством ранее анонсировал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству, ФСБ и МВД разработать меры по блокировке преступных звонков с Украины и из других недружественных стран, пишет РБК.

Среди других мер:

обязательная маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС: на экране телефона пользователя будет отображаться соответствующая информация, чтобы он мог понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник;

абоненты сотовых операторов получат право отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков;

если абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или, например, пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор обязан присылать такие СМС только после окончания вызова;

госорганы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, смогут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи;

будет запрещен ввоз, продажа, покупка, хранение и использование на территории России абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, чья работа запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе; возможность досудебной блокировки сайтов, распространяющих информацию о незаконной реализации и использовании таких устройств;

вводится обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов;

вводится возможность установить через «Госуслуги» запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия онлайн;

банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети должны будут обеспечить пользователям возможность установить авторизацию через биометрическую систему, использование такого способа авторизации должно быть добровольным.

Представитель Минцифры подтвердил, что совместно с заинтересованными ведомствами и отраслью прорабатывается комплекс мер по снижению случаев кибермошенничества.

«В ближайшее время планируется впервые вынести его на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности. Это станет одним из этапов рассмотрения и согласования инициативы. По итогам обсуждения в текст могут вноситься изменения и уточнения», — сообщил он, отметив, что защита граждан от мошенничества остается для министерства «ключевым приоритетом» и «все обсуждаемые меры разрабатываются исключительно для борьбы с мошенниками и не окажут негативного влияния на граждан».

По словам представителя Минцифры, предполагается, что эти меры будут внедрены в 2025–2026 годах. Комиссия по законопроектной деятельности может рассмотреть пакет 10 февраля.