Общество

Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства

Правительство РФ предложило доработать законопроект об установлении административной ответственности за пропаганду многоженства в России.

«Законопроектом предлагается изложить часть 1 статьи 6.21 КоАП в новой редакции, установив административную ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему. В этой связи представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке», - приводит проект отзыва кабмина РИА Новости.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство.