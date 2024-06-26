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В Госдуму внесли законопроект против рекламы, пропагандирующей многоженство

27.12.2024 20:10|ПсковКомментариев: 0

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных.

«Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 «О рекламе» после слов «и (или) предпочтения,» дополнить словом «многоженство»», - сказано в документе.

Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство.

Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей, пишут РИА Новости.

Теги: #Госдума #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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