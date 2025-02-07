Общество

Псковский омбудсмен и замначальника Ространснадзора по СЗФО договорились о дальнейшем сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и заместитель начальника межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Западному федеральному округу Игорь Сильченков провели рабочую встречу и обсудили итоги исполнения соглашения о взаимодействии, которое было подписано в 2022 году, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

Игорь Сильченков рассказал псковскому омбудсмену о работе межрегионального управления после прошедшей реорганизации, когда в структуру Федеральной службы по надзору в сфере транспорта помимо автодорожного надзора были добавлены надзорные и контрольные функции в сфере перевозок всеми видами транспорта, включая воздушный, водный, железнодорожный, наземный и подземный.

Со своей стороны псковский омбудсмен рассказал заместителю руководителя межрегионального управления об обращениях жителей Псковской области и граждан, пересекающих государственную границу, по вопросам обеспечения безопасности на транспорте, проблемах, которые возникали у собственников транспортных средств, ввезенных в Россию из Украины, которые стали гражданами России, но не успели быстро перерегистрировать такие транспортные средства, а также по вопросам обеспечения авиационной безопасности при осуществлении авиакомпаниями межрегиональных рейсов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить на системной и плановой основе осуществлять взаимодействие и принятие совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в пределах компетенции.

В конце беседы заместитель начальника МТУ Ространснадзора по СЗФО Игорь Сильченков пригласил псковского уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова посетить ряд объектов транспортной инфраструктуры и ознакомиться с работой управления и внедрением современных информационных технологий, направленных на повышение безопасности граждан в транспортной сфере.