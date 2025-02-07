Общество

Минтруд призвал бизнес продвигать образ многодетной семьи в своей рекламе

Общественная среда должна быть дружественно настроена к многодетным семьям, для этого компании могут продвигать образ большой семьи в своей рекламе. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на форуме «Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса - вклад в достижение национальных целей».

«Если мы хотим, чтобы у нас было больше многодетных семей, нужно, чтобы вся общественная среда была к ним дружественно настроена. Здесь у нас, как у государства, и у вас есть масса возможностей, начиная с самых простых - продвижение образа семьи с большим числом детей в вашем маркетинге, в вашей рекламе, продвижении, там, где это уместно», - обратилась она к работодателям.

Также это касается адаптации общественных пространств, клиентских служб и точек продаж по потребностям семей с маленьким ребенком, пишет ТАСС.

«Мы, со своей стороны, погрузили принцип семейноцентричности буквально во все основные национальные проекты. В нацпроекте "Экологическое благополучие" теперь предусмотрена разработка методических рекомендаций, которые позволят учесть интересы многодетный семей и семей с маленькими детьми в развитии инфраструктур национальных парков», - добавила она.