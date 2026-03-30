Депутат поддержала идею ввести самозапрет на видеоигры

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала предложение ввести в России самозапрет на видеоигры.

Она отметила, что эта мера положительно скажется на психике россиян, увлеченных играми, а в перспективе поспособствует улучшению демографии в стране.

«Это ведь не только рождаемость, демография – это качество жизни и состояние здоровья. Вот уж действительно, психическое здоровье таких людей будет заметно улучшено, если ввести такой самозапрет», – сказала она в комментарии радио Sputnik.

Ранее первый зампред Комитета по контролю Дмитрий Гусев предложил расширить систему самозапретов на компьютерные игры, которые, по его мнению, стали «формой зависимости» для некоторых россиян.