 
Общество

Депутат поддержала идею ввести самозапрет на видеоигры

1

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала предложение ввести в России самозапрет на видеоигры.

Она отметила, что эта мера положительно скажется на психике россиян, увлеченных играми, а в перспективе поспособствует улучшению демографии в стране.

«Это ведь не только рождаемость, демография – это качество жизни и состояние здоровья. Вот уж действительно, психическое здоровье таких людей будет заметно улучшено, если ввести такой самозапрет», – сказала она в комментарии радио Sputnik.

Ранее первый зампред Комитета по контролю Дмитрий Гусев предложил расширить систему самозапретов на компьютерные игры, которые, по его мнению, стали «формой зависимости» для некоторых россиян.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026