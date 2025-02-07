Общество

Мобильное приложение для покупки качественного алкоголя посоветовали псковичам

Как в магазине выбрать качественный и лицензированный алкоголь, рассказал в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.

«Существует приложение "Антиконтрафакт алко". Используя его, можно посмотреть, где рядом есть магазин с лицензией на продажу алкоголя. В нем можно отсканировать марку при покупке продукции, посмотреть производителя и прочие данные. Оно позволяет полностью отследить такие вещи и убедиться, что вы покупаете безопасный продукт. Его можно использовать для обращений граждан. В нем можно заполнить заявку, если вы обнаружили контрафакт, чтобы приняли меры», - рассказал Юрий Чащин.

Гость студии назвал несколько базовых правил для покупки качественного алкоголя без приложения.

«Покупать нужно в лицензированных магазинах. Нужно обращать внимание на то, как выглядит бутылка, как приклеена этикетка, нормально ли открывается и закрывается крышка. У лицензиата продукт будет абсолютно безопасный», - добавил эксперт.