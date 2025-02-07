Мобильное приложение для покупки качественного алкоголя посоветовали псковичам

Как в магазине выбрать качественный и лицензированный алкоголь, рассказал в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.
Гость студии назвал несколько базовых правил для покупки качественного алкоголя без приложения.
«Покупать нужно в лицензированных магазинах. Нужно обращать внимание на то, как выглядит бутылка, как приклеена этикетка, нормально ли открывается и закрывается крышка. У лицензиата продукт будет абсолютно безопасный», - добавил эксперт.