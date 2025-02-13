Общество

Новое освещение заработало в центре Изборска

22 чугунных исторических фонаря (15 малых и 8 больших) установили на благоустроенном общественном пространстве у Изборской крепости площадью около 11 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь провели ремонт существующих и устройство новых покрытий пешеходных дорожек, построили лестницу к источнику, установили новую часовня и малые архитектурные формы. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев/ ВКонтакте

«Работы на этой территории имели свои особенности. При проектировании был сделан акцент на сохранение исторического облика древней местности, а в производстве работ использовались только натуральные материалы: гранит, дерево и чугун», - отметил Валерий Зайцев.

В процессе земляных работ, которые проходили под надзором археологов, были найдены артефакты XIII-XIX веков. Стесненные условия населенного пункта, постоянный турпоток и расположение территории на каменной плите не стали для строителей препятствием, но значительно усложнили работу.

Проект «Благоустройство территории около Изборской крепости» - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году по направлению «Исторические поселения».