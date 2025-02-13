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Кто к нам с мечом пришел

17.02.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

День открытых дверей у клуба исторической реконструкции «Орден» состоялся 16 февраля. Не так давно клуб переехал на новое место в спортивный зал «Ирбис». Корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал, как устроились реконструкторы и чем они занимаются. 

 

В огромном зале бывшего производственного помещения размещается сразу несколько секций. «Орден» располагается за коричневой металлической дверью. Стена у входа увешена грамотами и благодарностями, полученными клубом за время существования. Свою первую грамоту клуб получил в 2007 году. 

Кольчуги и доспехи, луки и арбалеты, спортивные мечи и сабли

На входе гостей встречал руководитель клуба «Орден» Игорь Бухаров. И первое, что бросалось в глаза, это выставка боевых костюмов и доспехов 13-14 веков. Среди них костюмы древнерусских воинов, воинов Золотой орды и западной Европы. Все экспонаты — это костюмы, созданные членами клуба. В День открытых дверей клуб «Орден» выставил напоказ свои самые интересные экспонаты. Об особенностях костюмов, кольчуг, кожаных и металлических доспехов и шлемов рассказывал Игорь Дохтор. Как выяснилось, рыцарский шлем с двумя прорезями для глаз его владельцы в стародавние времена использовали при первом ударе копья, после чего его сбрасывали, и дальше защитой служил уже маленький шлем. А маска с лицом была выкована мастером по образцу, который находится в музее. 

 

Половину владений «Ордена» занимает зона для спарринга с большим спортивным матом. Внутри также есть большой деревянный стол, деревянные скамейки, стеллажи, вешалки для одежды. Вдоль стенки стоят металлические шкафчики для членов клуба. 

За ширмой расположился длинный тир для стрельбы из лука и арбалета. Как правильно стрелять из лука посетителям показывала Валерия Леоненок. Стоять нужно боком, лук держать на вытянутой руке, тетиву оттягивать тремя пальцами до щеки, а целиться чуть ниже мишени. С арбалетом гостей знакомил Васильев Виталий. Древний арбалет сильно отличается от современного. Заряжать его нужно с помощью ноги. Вместо курка спусковая скоба большая и длинная, у новичков так и норовит выстрелить сама, когда не надо. 

Далее была устроена зона фехтования. Здесь было представлено множество разнообразных шпаг, рапир и сабель. Александра Кистерева и Дмитрий Куропаткин с интересом рассказывали, показывали, давали ими помахать и сфотографироваться. Дмитрий Куропаткин также отвечает в клубе за направление — спортивный бой на ножах. Резиновые и пластиковые ножи для тоже были представлены. 

На мате шли бои на спортивном мече. Желающим сразиться выдавали шлемы, щиты и спортивные мечи. По сути это мягкие палки с рукоятками, которыми соперники бьют друг друга. За зону спортивного меча отвечал Артем Иванов. С детьми, желающими побиться на мечах, на мат выходил юный член клуба Кирилл Каширин. В Пскове направление спортивного меча клуб «Орден» развивает с 2017 года. 

 

По словам Игоря Бухарова, целью дня открытых дверей было знакомство жителей города Пскова со всем спектром деятельности клуба, а это, как мы уже убедились, не только историческая реконструкция. 

Хотя именно ряд воинских костюмов вызывал наибольший интерес посетителей, ведь можно было что-то примерить и сфотографироваться. 

Достоверные источники

Вначале «Орден» реконструировал 14 век, но постепенно перешел именно на 13 век. Тогда не было полных латных ног и глухих защитных комплектов. Были в основном кольчуги и стеганая защита корпуса, которые позволяли воинам быстро перемещаться по лесам. 

Для реконструкторов очень важна достоверность. Свои знания и вдохновение они черпают из трех источников.

Самый авторитетный — это исторические раскопки. Есть еще советские археологические справочники, в которых описаны найденные вещи. Но историческая наука не стоит на месте. И, по словам Игоря Бухарова, каждые 1-3 года археологи находят что-то ценное и интересное. И в Европе, и в России. Например, в Москве в 20-22 годах было откопано два новых шлема 16 века. 

Второй источник информации — это надгробия Западной Европы. С 13 века было принято в точности изображать на надгробии того человека и то вооружение и снаряжение, которое он носил.
Третья группа источников — письменные и изобразительные. В летописях сохранились описания. Имеются миниатюры. Они могут быть низкого качества и не точными, поскольку художник мог быть недостаточно осведомленным или неправильно что-то понять. Но это тоже источник информации. 

 

«Орден» собрал все миниатюры, которые члены клуба смогли найти в интернете. Кроме того, в клубе есть переизданная в печатном виде Библия Мациевского — Библия в миниатюрах, которая была написана по заказу Людовика IX в 1240-1250 годах, а позднее принадлежала кардиналу Мациевскому.
На миниатюрах описаны библейские сюжеты. Но художники писали их в 13 веке, поэтому рисовали так, как видели мир в свое время. 

Клуб «Орден» ежегодно участвует в фестивале «Довмонт Псковский» в Пскове и «Александрова дорога» в д. Самолва Гдовского района. Также клуб выезжает на фестивали в другие регионы.
Клуб «Орден» открыт для новых членов и желающих заниматься фехтованием, спортивным мечом, спортивным боем на ножах. Информацию можно найти на странице «Вконтакте».

Елена Демченкова

Источник: Псковская Лента Новостей
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