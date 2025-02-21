Общество

Стругокрасненский район отмечает 81-ую годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

81 год назад — 23 февраля 1944 года — Стругокрасненский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Освобождение Струг Красных сопровождалось ожесточенными столкновениями советских войск и фашистов, которые проходили в деревнях района. Бои продолжались несколько суток. Потери были большими с обеих сторон. 23 февраля при соединении сил 314-го и 340-го стрелковых полков, а также лыжного батальона враг был застигнут врасплох и выбит из поселка.

На следующий день Совинформбюро сообщало: «23 февраля юго-западнее и южнее города Луга наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых сломили сопротивление фашистов и овладели районным центром и крупной железнодорожной станцией Струги Красные, а также с боями заняли более 30 деревень, в том числе Дуброво, Жупаново, Лудони, Велени, Щирск, Теребуни, Хредино, Залазы, Поречье, Замушки».