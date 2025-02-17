Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театральный бардак
Господин Рейтингомер
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
10 лет с правом переписки
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
Разукрасили
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Общество 17.02.2025 11:040 Псковская область заняла 64 место по качеству жизни 18.02.2025 09:430 Доля вакансий на удаленке в Псковской области составила 10% 18.02.2025 09:300 Аналитик рассказала о схемах мошенничества с цифровым рублем 18.02.2025 09:260 81-ю годовщину со дня освобождения празднует Плюсский район 18.02.2025 09:000 Для НКО предложили упростить форму отчетности 18.02.2025 08:300 Ремонт школы №7 имени Антона Злобина стартовал в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 11.02.2025 14:045 Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве 13.02.2025 14:323 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Для НКО предложили упростить форму отчетности

18.02.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

В целях оптимизации процесса отчетности для некоммерческих организаций Минюст совместно с другими государственными органами разработал поправки, направленные на упрощение предоставления отчетов о деятельности НКО, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Поправки в понедельник, 17 февраля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, подтвердили источники редакции в кабмине.

Законопроектом предусмотрено установление исключительно электронного способа подачи в Минюст отчетности НКО, уточнение состава сведений, установление обязанности сдавать отчетность всеми организациями, размещение отчетности на официальном сайте Минюста,пишут «Известия».

«В ответ на запрос сектора на снижение административной нагрузки мы работали вместе с Минюстом России над исключением необходимости предоставления организациями дублирующих данных в различных формах отчетности, которые собирают федеральные органы исполнительной власти», — указали в Минэкономразвития.

Проанализированные ведомством формы отчетности выявили дублирование сведений по 13 показателям, в том числе поступления и расходы денежных средств, численность сотрудников, сведения о деятельности организации и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 55 человек
18.02.2025, 09:460 Самые популярные в России иномарки подорожали на 42% 18.02.2025, 09:430 Доля вакансий на удаленке в Псковской области составила 10% 18.02.2025, 09:300 Аналитик рассказала о схемах мошенничества с цифровым рублем 18.02.2025, 09:260 81-ю годовщину со дня освобождения празднует Плюсский район
18.02.2025, 09:150 Из-за бесплатных игр за месяц пострадали тысячи интернет-пользователей 18.02.2025, 09:000 Для НКО предложили упростить форму отчетности 18.02.2025, 08:400 Православные чтят икону Божией Матери «Взыскание погибших» 18 февраля 18.02.2025, 08:300 Ремонт школы №7 имени Антона Злобина стартовал в Великих Луках
18.02.2025, 08:200 Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО можно получить в 2025 году 18.02.2025, 08:000 Воспитанники «Бригантины» завоевали 12 золотых медалей на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивной аэробике 18.02.2025, 07:300 День батарейки празднуют 18 февраля 18.02.2025, 07:000 День пельменей отмечают 18 февраля
17.02.2025, 22:162 Виновник столкновения на площади Героев-Десантников в Пскове устанавливается 17.02.2025, 22:000 Врач-косметолог назвала самые опасные «уколы красоты» 17.02.2025, 21:380 Борис Елкин: Кадеты – это завтрашний день нашей страны 17.02.2025, 21:270 Каменную лестницу обнаружили в рамках исследований в Рождественской церкви Мальского монастыря
17.02.2025, 21:150 Умер «отец» пасты Nutella 17.02.2025, 20:500 Рейтингомер: Угроза теракта, врач-мошенник и тарифные страдания. ВИДЕО 17.02.2025, 20:300 В ГД предложили обязать мигрантов проходить медосвидетельствование по истечении года 17.02.2025, 20:050 Порядка 700 человек посетили юбилейный Сретенский бал в Пскове
17.02.2025, 19:401 Рейтингомер: Угроза теракта, врач-мошенник и тарифные страдания 17.02.2025, 19:300 В России выросли продажи книг Трампа 17.02.2025, 19:230 Педагог из Псковской области приняла участие в заседании Всероссийского родительского комитета 17.02.2025, 19:000 С начала года через Петербург и Псковскую область пытались ввезти в РФ более 56 тысяч зараженных цветов
17.02.2025, 18:420 В ГД рассмотрят проект о запрете дистанционного обучения в медобразовании 17.02.2025, 18:260 Свыше 57% респондентов ПЛН считают, что для развития туризма в Пскове не хватает инфраструктуры 17.02.2025, 18:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 февраля 17.02.2025, 18:061 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии
17.02.2025, 18:060 «Постскриптум»: Ликвидация террористов и задержание врача-коррупционера. ВИДЕО 17.02.2025, 18:040 Движение ограничат на участке улицы Великорецкой в Пскове с 18 февраля 17.02.2025, 17:450 Потепление ожидается на праздничных выходных в Псковской области  17.02.2025, 17:390 Фотофакт: У автомобиля Volkswagen вывернуло колесо на улице Индустриальной в Пскове
17.02.2025, 17:360 Псковичей приглашают принять участие в соревнованиях по компьютерному спорту 17.02.2025, 17:250 Гостиничный бум в Пскове: нужно ли столько отелей? 17.02.2025, 17:240 Названы победители гонки «Лыжня России» в Стругах Красных 17.02.2025, 17:160 Сколько продержатся морозы в Псковской области, ответила синоптик 
17.02.2025, 17:090 Нетрезвый водитель разъезжал по улицам Пскова на Audi 17.02.2025, 17:050 Михаил Ведерников: Правительство области активно взаимодействует с Минэкономразвития 17.02.2025, 16:551 Пётр и Феврония потеснили: как в Псковской области отмечали 14 февраля 17.02.2025, 16:470 Вагоны беспересадочного сообщения Петербург – Себеж и Москва – Себеж начнут курсировать в мае
17.02.2025, 16:360 Псковский спортсмен стал победителем всероссийских соревнований по боксу 17.02.2025, 16:320 51-й фестиваль русской музыки пройдет в Пскове в марте 17.02.2025, 16:230 Избирком отказал в регистрации независимой инициативной группы по проведению референдума в Гдове 17.02.2025, 16:160 Великолучанку подозревают в оформлении фейкового договора на покупку машины умершего сожителя 
17.02.2025, 16:050 «ГорДозор»: Контртерроризм в Пскове. ВИДЕО 17.02.2025, 16:040 Эксперт ИТ-холдинга Т1 рассказал о преимуществах использования нейросетей в госуправлении 17.02.2025, 15:540 «Газель» попала в ДТП на улице Балтийской в Пскове 17.02.2025, 15:500 Митрополит Матфей поддержал просветительские проекты «Гражданской прессы»
17.02.2025, 15:410 8,5 млрд рублей вернули в виде налогового вычета ипотечные заемщики ВТБ 17.02.2025, 15:390 Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий 17.02.2025, 15:270 Житель Великих Лук передал 200 книг для сельских библиотек 17.02.2025, 15:260 «Шашлычный дворик №1» в Острове может лишиться земельного участка
17.02.2025, 15:220 Студенты псковского колледжа искусств выступили в военном госпитале 17.02.2025, 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 17.02.2025, 15:030 Фотофакт: Камеры продолжают устанавливать на площади Ленина в Пскове 17.02.2025, 14:390 Подрядчик заплатит 1,5 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги в Псковском районе
17.02.2025, 14:350 Президент псковской федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов стал гостем программы «Железные люди». ВИДЕО 17.02.2025, 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 17.02.2025, 14:270 Полиция Великих Лук будет расследовать дело об обмане кредитной организации 17.02.2025, 14:240 Детская областная больница получила 10 тысяч медицинских масок от псковских единороссов
17.02.2025, 14:090 Северное сияние запечатлели у Мальского монастыря в Печорском округе 17.02.2025, 14:050 Глава псковской федерации пауэрлифтинга назвал секрет успеха в спорте  17.02.2025, 13:500 До -17 градусов прогнозируют в Псковской области 18 февраля 17.02.2025, 13:450 Нарушения законодательства выявили в восьми кафе Пскова
17.02.2025, 13:420 «Изборские истории» с Александром Донецким: Живая икона патриотизма, выставочный проект «Крепость» и конкурс детского рисунка 17.02.2025, 13:410 Звонки о минировании массово поступают в учреждения Пскова 17.02.2025, 13:200 В России выявлено 15 тысяч упаковок запрещенных ветпрепаратов 17.02.2025, 13:170 Более 45 тысяч жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку
17.02.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Ликвидация террористов и задержание врача-коррупционера 17.02.2025, 13:000 Единственный в Псковской области мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу назвал свои рекорды 17.02.2025, 12:530 Представители парижского турагентства прибыли в псковский музей 17.02.2025, 12:480 Псковские теннисисты Nordman стали призерами турнира «Кубок ТТплэй РФ»
17.02.2025, 12:410 Оборот розничной торговли в Псковской области в 2024 году составил 203,6 млрд рублей 17.02.2025, 12:380 Псковича задержали за кражу продуктов из магазина на улице Труда 17.02.2025, 12:370 В южной части Пскова ввели в эксплуатацию газопровод 17.02.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Контртерроризм в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru