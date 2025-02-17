Общество

Для НКО предложили упростить форму отчетности

В целях оптимизации процесса отчетности для некоммерческих организаций Минюст совместно с другими государственными органами разработал поправки, направленные на упрощение предоставления отчетов о деятельности НКО, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Поправки в понедельник, 17 февраля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, подтвердили источники редакции в кабмине.

Законопроектом предусмотрено установление исключительно электронного способа подачи в Минюст отчетности НКО, уточнение состава сведений, установление обязанности сдавать отчетность всеми организациями, размещение отчетности на официальном сайте Минюста,пишут «Известия».

«В ответ на запрос сектора на снижение административной нагрузки мы работали вместе с Минюстом России над исключением необходимости предоставления организациями дублирующих данных в различных формах отчетности, которые собирают федеральные органы исполнительной власти», — указали в Минэкономразвития.

Проанализированные ведомством формы отчетности выявили дублирование сведений по 13 показателям, в том числе поступления и расходы денежных средств, численность сотрудников, сведения о деятельности организации и другие.