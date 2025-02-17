Общество

Псковских старшеклассников приглашают стать курсантами образовательных организаций ФСИН России

Представители кадрового аппарата СИЗО-1 провели встречу с учениками псковского лицея «Развитие» города Пскова и пригласили их к поступлению в ведомственные образовательные организации ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Сотрудники УИС рассказали о преимуществах обучения, требованиях к абитуриентам, учебном процессе и перспективах карьерного роста после выпуска, назвав среди плюсов гарантированное трудоустройство, получение высшего образования бесплатно, возможность осваивать учебные программы в современных, технически оснащенных аудиториях.

Особое внимание было уделено таким направлениям в обучении, как оперативно-розыскная деятельность и воспитательная работа с осужденными (Университет ФСИН России город Санкт-Петербург), уголовно-исполнительные инспекции и организация режима и надзора (Псковский филиал Университета ФСИН России), психология и тыловое обеспечение (Академия ФСИН России город Рязань), инженерно-технический профиль (Воронежский институт ФСИН России), пробация (Вологодский институт права и экономики ФСИН России).

Встреча прошла в формате открытого диалога, что позволило старшеклассникам лучше понять, какие возможности открываются перед ними при выборе профессии в пенитенциарной системе. Обучающиеся смогли задать все интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.