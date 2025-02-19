Общество

Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы несовершеннолетней узнице Людмиле Завьяловой

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов по поручению президента РФ Владимира Путина вручил юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы бывшему несовершеннолетнему узнику Людмиле Завьяловой.

«Живу спокойно и тихо. Я в Литве узником была. Я даже не знаю, тут соседи говорят, их били, а нас вообще никогда не били. Во-первых, там работала мама. В семье нас было семь человек. В Литве была птицефабрика. И мама работала на фабрике. Потом, когда пришли наши уже, говорят, Настя, давай я тебе подпишу фабрику. Ты будешь следить, пока твои здесь, ты будешь здесь. Освободили Псков - 23 июля 1944 года. Мама отказалась от фабрики и поехала домой, собрала нас и приехала в этот дом. Жизнь тяжелая, но хорошая. Дай Бог, самое главное, это здоровья всем!» - поделилась бывшая узница.

Людмила Завьялова рассказала и о проблеме, с которой столкнулась. «Раньше нам привозили газовые баллоны бесплатно, а теперь не возят. Даже бумажка есть такая, что могли заправить нам баллоны. А сейчас вообще не знаем, как заправить газ. Будьте добры, скажите, Ведерникову (губернатору Псковской области - ред.), он чудо у нас!» - попросила пенсионерка.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Барабанов вручил юбилейные медали к 80-летию Великой Победы бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Антонине Ивановой, Анне Ильиной и Зинаиде Долженко.