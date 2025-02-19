Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы несовершеннолетней узнице Людмиле Завьяловой

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов по поручению президента РФ Владимира Путина вручил юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы бывшему несовершеннолетнему узнику Людмиле Завьяловой.
Людмила Завьялова рассказала и о проблеме, с которой столкнулась. «Раньше нам привозили газовые баллоны бесплатно, а теперь не возят. Даже бумажка есть такая, что могли заправить нам баллоны. А сейчас вообще не знаем, как заправить газ. Будьте добры, скажите, Ведерникову (губернатору Псковской области - ред.), он чудо у нас!» - попросила пенсионерка.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Барабанов вручил юбилейные медали к 80-летию Великой Победы бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Антонине Ивановой, Анне Ильиной и Зинаиде Долженко.