Общество

Дмитрий Барабанов вручил медали к юбилею Победы несовершеннолетнем узникам

Депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.вручил юбилейные медали к 80-летию Великой Победы бывшим несовершеннолетнем узникам фашистских концлагерей по поручению президента РФ

Владимира Путина.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, медали были вручены Антонине Ивановой, Анне Ильиной и Зинаиде Долженко.

Депутат поблагодарил бывших узников за их мужество и стойкость, за восстановление нашей страны и любовь к Родине. Пожелал долгих лет жизни, бодрости духа и жизненного оптимизма.