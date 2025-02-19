Уроженка Новоржева победила на заочном этапе всероссийского конкурса «Моя въездная группа»

Уроженка Новоржевского муниципального округа Полина Чистякова победила на заочном этапе второго всероссийского конкурса «Моя въездная группа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото предоставила пресс-служба правительства Псковской области
На конкурс Полина Чистякова представила проект въездной группы в Новоржев. Теперь свою концепцию необходимо представить и защитить перед экспертной комиссией на очном этапе в Москве, который пройдет с 12 про 14 марта.
Работы победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к дальнейшей реализации на территории городов и поселений, а также туристическим организациям, занимающимся развитием внутреннего туризма в России.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится в национальном центре «Россия» 14 марта. Это событие станет кульминацией масштабного конкурса, направленного на выявление и поддержку талантливых граждан, принимающих активное участие в развитии внутреннего туризма в муниципальных образованиях России, формировании имиджа городов и поселений как территорий, привлекательных для жителей и туристов.
Конкурс проводится образовательной платформой «Россия — территория развития» в соответствии с задачами реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».