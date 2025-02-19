Общество

Акцию в поддержку защитников Отечества организуют в Великих Луках

Завтра, 21 февраля, в Великих Луках активисты «Единой России» совместно с волонтерами проведут акцию «Нашим Героям» в поддержку защитников Отечества, сообщил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

«В Псковской области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Активисты "Единой России" не только принимают в них участие, но и реализуют собственные инициативы: проводят торжественные вечера, митинги, уроки мужества, открывают "Парты Героев", поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и посещают участников СВО», - отметил Александр Козловский.

В рамках акции 21 февраля будет развернуто более 10 интерактивных площадок. Акция стартует в 14:00 и продлится до вечера. Все изготовленные свечи, маскировочные сети и письма отправят на фронт.