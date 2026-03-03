На улицах Пскова выявили 17 незаконных информационных конструкций

На улицах Пскова выявили 17 самовольно размещенных информационных конструкций, владельцам которых выданы предупреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото: Контрольное управление администрации Пскова

Рейды были проведены с 2 по 3 марта на улицах Пионерской, Крупской, Земельной, Восточном переулке, Застенном переулке, улицах Спешнева, Ларкина, Кузбасской дивизии, Коммунальной, Петрова, Лиственной и Окольной.

В случае неисполнения предупреждений в установленный срок, самовольно размещенные информационные конструкции будут принудительно демонтированы МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» на основании постановлений Администрации города Пскова.