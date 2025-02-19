Общество

Трое бывших мигрантов были отправлены в военкомат в Пскове

Очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.



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Сотрудниками ведомства проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

В ходе очередной проверки проверено 10 граждан. Среди них выявлено 3 граждан призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручены повестки, и они доставлены в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.