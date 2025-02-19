Общество

Семьи участников и ветеранов СВО из Псковской области приглашают на прием к юристам

Семьи участников и ветеранов специальной военной операции из Псковской области приглашаются на прием к юристам псковского отделения Ассоциации юристов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении фонда «Защитники Отечества».

Изображение: «Защитники Отечества | Псковская область»

Прием граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи пройдет в филиале фонда «Защитники Отечества» 27 февраля с 12.00 до 15.00 по адресу: город Псков, улица Льва Толстого, 31А.

Запись на прием осуществляется по телефонам в городе Пскове: 8 (8112) 67-28-03, 67-28-16.