Общество

Снижение заболеваемости по 25 формам инфекционных заболеваний зафиксировали в Псковской области

В 2024 году в Псковской области поддерживалась устойчивая эпидемиологическая ситуация. Достигнуто снижение заболеваемости по 25 формам инфекционных и по 10 формам паразитарных болезней. Об этом заявили на расширенной коллегии во время подведения итогов деятельности регионального управления Роспотребнадзора за прошлый год.

Наиболее существенное снижение отметили по бактериальной дизентерии, острым кишечным инфекциям неустановленной этиологии, генерализованным формам менингококковой инфекции, геморрагической лихорадке с почечным синдромом, клещевому боррелиозу, педикулезу, впервые выявленному активному туберкулезу, гриппу, COVID-19, ротавирусной инфекции, хроническому вирусному гепатиту С, скарлатине, ветряной оспе, острым инфекциям верхних дыхательных путей, чесотке, лямблиозу, аскаридозу.

Не зарегистрировано случаев краснухи, дифтерии, столбняка, острого вирусного гепатита В, брюшного тифа, псевдотуберкулеза, лептоспироза, туляремии.

Поддерживался статус территории, свободной от полиомиелита; обеспечен высокий уровень охвата детей профилактическими прививками.