Общество

Скончался создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов ушел из жизни 21 февраля, сообщает «Европейская медиагруппа».

Фото: «Европейская медиагруппа»

«Команда "Европейской медиагруппы" выражает соболезнования родным и близким Андрея Михайлова. Это большая утрата для каждого из нас», - сказано в сообщении.

В период с 1998 по 1999 год Андрей Михайлов занимал должность ведущего на радиостанции «Эльдорадио». В 2003 году он разработал концепцию вещания и вместе с командой запустил новый проект — «Дорожное радио».

С 2003 по 2023 год Андрей Михайлов занимал должность программного директора радиостанции «Дорожное радио». После ухода с поста он продолжал активно участвовать в жизни проекта в качестве консультанта. Под его руководством «Дорожное радио» стало лидером на рынке Санкт-Петербурга, а затем и на национальном уровне.