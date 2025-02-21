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Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове

Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану Михаилу Кошелеву в Острове, сообщается в Telegram-канале главы Островского района Дмитрия Быстрова.

«В преддверии Дня защитника Отечества, с большим удовольствием посетил 100-летнего участника Великой Отечественной войны Михаила Кошелева и вручил ветерану медаль в честь 80-летия Победы. Искренне восхищаюсь жизненной энергией нашего фронтовика. Можно только позавидовать такому состоянию в столь почтенной возрасте. Он - настоящий пример мужества и подлинного патриотизма для всех нас. Пообщались в теплой, дружеской обстановке. Михаил Кошелев от души поблагодарил за постоянно оказываемое внимание и заботу со стороны местных властей. В завершение встречи пожелал ветерану и ухаживающей за ним дочери доброго здоровья, благополучия, такой же крепости духа и долгих лет жизни. Мира и благополучия Вам! Спасибо за Победу!» - подчеркнул глава района.

Он отметил, что вручение первой в Островском районе медали в честь 80-летия Победы, приурочено к открытию в муниципалитете Года защитника Отечества. В Острове и районе в преддверии Дня Победы юбилейные медали получат 144 человека.

Михаил Кошелев – единственный оставшихся в живых участник Великой Отечественной войны, проживающий на территории Островского района. Воевал на фронте с 1943 года в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Форсировал Днепр, за что награждён медалью «За боевые заслуги».