Общество

Возложение цветов ко Дню защитника Отечества состоялось возле стелы в Великих Луках

Торжественное возложение цветов к стеле «Великие Луки – город воинской славы», посвящённое предстоящему Дню защитника Отечества, состоялось в Великих Луках 21 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

В церемонии приняли участие заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарёв, депутат Великолукской городской Думы Елена Чернозубова, заместитель главы администрации города по безопасности Всеволод Куплайс, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Наталья Долинченкова, а также представители великолукской молодёжи.

Цветы и венки были возложили в память обо всех защитниках Отечества и города воинской славы Великие Луки, воинах, во все времена доблестно сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, совершавших подвиги при защите национальных интересов нашего государства, отметили в администрации.