Перинатальный центр опубликовал график работы в праздничные выходные

Появился график работы Псковского перинатального центра в праздничные выходные 22 и 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.
«Сообщаем, что в праздничные дни 22 и 23 февраля Перинатальный центр продолжит работу», - отметили в Перинатальном центре.
Акушерско-гинекологическую помощь можно будет получить:
22 февраля платный кабинет УЗИ в основном корпусе Перинатального центра работает строго по предварительной записи.
«Также напоминаем, что приемный покой и клинико-диагностическая лаборатория Перинатального центра работают круглосуточно и без выходных Будьте внимательны при планировании своего визита в наш Перинатальный центр в период праздничных выходных!», - отметили в медучреждении.
Дополнительную информацию можно уточнить в справочной по телефону 8(8112)67-29-78.