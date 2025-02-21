Общество

Перинатальный центр опубликовал график работы в праздничные выходные

Появился график работы Псковского перинатального центра в праздничные выходные 22 и 23 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.

«Сообщаем, что в праздничные дни 22 и 23 февраля Перинатальный центр продолжит работу», - отметили в Перинатальном центре.

Акушерско-гинекологическую помощь можно будет получить:

22 февраля с 9:00 до 14:00: по предварительной записи у дежурного врача акушера-гинеколога Женской консультации на улице Индустриальная, дом №8 и у дежурного врача акушера-гинеколога Женской консультации на улице Кузбасской дивизии, дом №22;

23 февраля у дежурного врача-гинеколога в гинекологическом отделении на улице Кузбасской дивизии, дом №22 и у дежурного врача приемного отделения на улице Кузбасской дивизии, дом №22А, в основном корпусе Перинатального центра.

22 февраля платный кабинет УЗИ в основном корпусе Перинатального центра работает строго по предварительной записи.

«Также напоминаем, что приемный покой и клинико-диагностическая лаборатория Перинатального центра работают круглосуточно и без выходных Будьте внимательны при планировании своего визита в наш Перинатальный центр в период праздничных выходных!», - отметили в медучреждении.

Дополнительную информацию можно уточнить в справочной по телефону 8(8112)67-29-78.