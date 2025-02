Общество

Международный день поддержки жертв преступлений отмечают 22 февраля

Ежегодно 22 февраля в ряде стран отмечается памятная дата — День поддержки жертв преступлений, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (англ. Victim's Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime).

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту Декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью, пишет calend.ru.

Согласно Декларации, под термином «жертвы преступлений» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба.

Наиболее развита система восстановления прав жертв преступлений и террористических актов во Франции, также там функционирует Национальный институт помощи жертвам преступлений. В Великобритании, в целях обеспечения безопасности потерпевших, создана специальная Служба безопасности жертв преступлений. В США система специализированной практической помощи жертвам преступлений действует с 1960-х годов и на сегодняшний день охватывает широкий круг жертв преступных деяний, включают оказание необходимой медицинской и психологической помощи, услуги правового характера, в том числе опеку над потерпевшими в период следствия и судебного процесса.

В России правовой статус потерпевшего регулируется несколькими отраслями права и основополагающими положениями Конституции Российской Федерации, которая гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, а потерпевшим от преступлений — доступ к правосудию и компенсацию вреда и ущерба. Основные права потерпевших в судебном судопроизводстве, которые возникают у них в связи с событием преступления, четко закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Кроме того, с целью предупреждения преступлений и способствования реализации принципа неотвратимости наказания принимаются меры к совершенствованию действующего законодательства.

В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. Начиная от программ помощи потерпевшим от сексуального насилия и заканчивая муниципальными службами уборщиков мест совершения преступлений и слесарей, бесплатно вставляющих замки и ремонтирующих входные двери при квартирной краже.

Такие программы реально помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку.

В Международный день поддержки жертв преступлений в разных странах проводятся образовательные мероприятия, общественные акции, «горячие линии», конференции, сбор средств в поддержку жертв преступлений, инициированные, в основном, правозащитными и общественными организациями с привлечением представителей властных и правозащитных структур.