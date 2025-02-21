Общество

Роскачество: качественная красная рыба должна иметь равномерный цвет

Цвет красной слабосоленой рыбы должен быть равномерным и не быть слишком ярким, желтые или коричневые пятна указывают на испорченность рыбы, рассказали в Роскачестве.

«Первое, на что нужно обращать внимание при выборе красной слабосоленой рыбы, - это ее цвет. Он должен быть равномерным на всем куске и не излишне тусклый. В то же время чрезмерно яркий и насыщенный цвет может означать, что в продукт добавлен краситель. А желтые или коричневые пятна - что в упаковке окислился жир, значит такую рыбу есть нельзя», - сообщили в Роскачестве.

В институте развития качества отметили, что вторым важным фактором является состояние рыбных кусков. На них не должно быть повреждений и налета. Следующий пункт – состав рыбы, где лучшим составом будет соль и сама рыба. Однако там напомнили, что может быть добавлена сорбиновая и бензойная кислота, но не более 0,02% от массы всей рыбы.

При этом, в ведомстве подчеркнули, что стоит обращать внимание и на упаковку. Так, лучше выбрать вакуумную упаковку и на ней должно быть написано, из охлажденного или замороженного сырья изготовлена рыба, пишет РИА Новости. Главное, чтобы рыбу заморозили и после этого размораживали только один раз перед подачей на стол. Продукт, который не соответствует регламентам заморозки, можно узнать по дряблости, расслоению мышечной массы и тусклому цвету.