Мастер-классы по пилотированию провели для юных псковичей в «Кванториуме»

Серию мастер-классов на базе детского технопарка «Кванториум» провели при поддержке Псковского регионального отделения «Деловой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

«Дети — это наши будущие инженеры, ученые и первооткрыватели. И чтобы зажечь в них искру интереса к науке, нужно просто показать, насколько увлекательной она может быть! На днях мы провели серию захватывающих мастер-классов на базе ультрасовременного детского технопарка "Кванториум" Особыми гостями нашего мероприятия стали дети участников СВО и воспитанники центра помощи детям», - отметили в «Деловой России».

Отмечается, что проект был реализован в рамках работы комитета отделения «Деловой России» по образованию.

«Мы убеждены, что доступ к качественным и современным знаниям должен быть у каждого ребенка», - подчеркнули в реготделении.

Ребят разделили на две команды по разным направлениям. Первая группа отправилась в нано-лабораторию. Там ребята сменили повседневную одежду на халаты исследователей, своими глазами увидели химические и физические опыты и поучаствовали в их проведении.

Вторая группа покоряла виртуальное небо. Дети попробовали себя в роли настоящих пилотов, сев за штурвалы современных симуляторов полёта.