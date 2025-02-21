Общество

Сотрудников и ветеранов подразделений Росгвардии поздравили в Пскове

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось торжественное собрание в честь 56-летия со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии ро Псковской области

В мероприятии приняли участие начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Василий Софин, личный состав подразделения и ветераны.

Особые слова признательности выразили ветеранам, которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы.

Ветераны в свою очередь поздравили росгвардейцев с профессиональным праздником и поблагодарили за внимание и заботу.

Отличившиеся росгвардейцы, а также ветераны награждены ведомственными наградами.

Официальной датой создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью считается 12 февраля 1969 года. Именно в этот день приказом МВД СССР в управлении административной службы милиции был создан 4-ый отдел, на который возлагались функции по осуществлению разрешительной работы.

В апреле 2016 года подразделения лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля переведены в состав Росгвардии.