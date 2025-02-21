Общество

Книги о псковском князе Довмонте передали солисту группы Radio Tapok

Две книги, посвящённые князю Довмонту, которые были написаны псковским писателем Тимофеем Рахманиным, членом Союза писателей России, были переданы солисту группы Radiо Tapok на концерте в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Концерт Олега Абрамова, известного под псевдонимом Radio Tapok — российского музыканта-мультиинструменталиста, лидера одноимённой рок-группы состоялся 22 февраля в спортивном комплексе 《Олимп》.

С 2022 года Radio Tapok, прославившийся как кавер-исполнитель, вступил в новую эру. Солист начал создавать авторские композиции, в которых он воспевает события из истории России, в том числе битвы и сражения.

Концептуальная программа в Пскове включала в себя произведения на военно-историческую тематику. Среди них была широко известная песня «Высота 776», посвящённая подвигу легендарной Псковской 6-й роты.

Radio Tapok / «ВКонтакте»

Сегодня, 23 февраля, группа выступит в Великих Луках.

Ранее в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова состоялась презентация книги Тимофея Рахманина о Довмонте. Таким подарком солисту Radio Tapok автор рассчитывает вдохновить исполнителя на создание новых песен по мотивам истории Пскова.