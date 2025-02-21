Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Разукрасили
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Что будет с больницей и с нами?
10 лет с правом переписки
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Эхо несостоявшегося теракта
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Сокращение медперсонала в Себеже
 
 
 
ещё Общество 21.02.2025 16:550 «Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников? 23.02.2025 18:150 Награждение защитников отечества прошло в Доме Советов Пскова 23.02.2025 17:510 Авиакомпании РФ будут закупать отечественные самолеты даже при возвращении иностранных 23.02.2025 17:000 Александр Борисов: История Псковской области тесно связана с защитой Отечества 23.02.2025 16:480 Книги о псковском князе Довмонте передали солисту группы Radio Tapok  23.02.2025 16:250 В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках
 
 
 
Самое популярное 17.02.2025 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 17.02.2025 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 20.02.2025 15:326 Эхо несостоявшегося теракта 19.02.2025 12:590 Погибший на улице Генерала Маргелова в Пскове в момент ДТП лежал на проезжей части
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Книги о псковском князе Довмонте передали солисту группы Radio Tapok 

23.02.2025 16:48|ПсковКомментариев: 0

Две книги, посвящённые князю Довмонту, которые были написаны псковским писателем Тимофеем Рахманиным, членом Союза писателей России, были переданы солисту группы Radiо Tapok на концерте в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

Концерт Олега Абрамова, известного под псевдонимом Radio Tapok — российского музыканта-мультиинструменталиста, лидера одноимённой рок-группы состоялся 22 февраля в спортивном комплексе 《Олимп》. 

С 2022 года Radio Tapok, прославившийся как кавер-исполнитель, вступил в новую эру. Солист начал создавать авторские композиции, в которых он воспевает события из истории России, в том числе битвы и сражения. 

Концептуальная программа в Пскове включала в себя произведения на военно-историческую тематику. Среди них была широко известная песня «Высота 776», посвящённая подвигу легендарной Псковской 6-й роты.

Radio Tapok / «ВКонтакте»

Сегодня, 23 февраля, группа выступит в Великих Луках. 

Ранее в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова состоялась презентация книги Тимофея Рахманина о Довмонте. Таким подарком солисту Radio Tapok автор рассчитывает вдохновить исполнителя на создание новых песен по мотивам истории Пскова. 

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 262 человека
23.02.2025, 18:150 Награждение защитников отечества прошло в Доме Советов Пскова 23.02.2025, 17:510 Авиакомпании РФ будут закупать отечественные самолеты даже при возвращении иностранных 23.02.2025, 17:250 О спасённом хитростью Доме псковского губернатора и о Иисусе с державой вместо книги: в «Михайловском» готовят новую «пушкиниану» 23.02.2025, 17:000 Александр Борисов: История Псковской области тесно связана с защитой Отечества
23.02.2025, 16:480 Книги о псковском князе Довмонте передали солисту группы Radio Tapok  23.02.2025, 16:250 В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках 23.02.2025, 16:030 Торжественный ритуал у мемориала Героям СВО прошёл в День защитника Отечества 23.02.2025, 15:430 Алексей Наумец: Благодаря программе «Герои земли Псковской» ветераны смогут и дальше приносить пользу нашему государству
23.02.2025, 15:191 Мантуров назвал возможное условие возвращения в РФ зарубежных брендов 23.02.2025, 14:470 Презентация фильма «Красный шелк» состоялась  в День защитника Отечества в Пскове 23.02.2025, 14:350 За год в регионах СЗФО спрос на пекарей и блинопеков вырос на 29% 23.02.2025, 14:100 В России подорожали домашние блины
23.02.2025, 13:470 Александр Котов: Вооружённые Силы являются гарантом суверенитета и территориальной целостности страны 23.02.2025, 13:230 На Солнце 23 февраля произошла сильная вспышка 23.02.2025, 13:000 Игорь Иванов: 23 февраля является признанием важной роли каждого мужчины 23.02.2025, 12:390 Юрист разрушила миф о легком выселении из жилья за долги по оплате ЖКУ
23.02.2025, 12:220 В Госдуме рассказали, какие льготы положены пенсионерам 23.02.2025, 12:030 В Пскове состоялся торжественный митинг, посвященный Дню защитника Отечества 23.02.2025, 11:350 Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой 23.02.2025, 11:100 Стартовал отбор кадровой программы «Герои земли Псковской» для участников СВО
23.02.2025, 10:450 В России с 1 марта запрещается продажа просроченных лекарств 23.02.2025, 10:200 Нотариус рассказал, в каком случае наследство может перейти государству 23.02.2025, 10:000 Стругокрасненский район отмечает 81-ую годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 23.02.2025, 09:410 Минтруд: Регионы могут сами вводить дополнительные выходные к праздникам
23.02.2025, 09:211 В Госдуме предложили взять цены на жилье под госконтроль 23.02.2025, 09:000 День защитника Отечества отмечают в России 22.02.2025, 23:280 В Пскове ограничат движение транспорта на съезде с улицы Герцена к пешеходному мосту 22.02.2025, 23:030 Хотел на море, а приехал в «Рено Логан»: видео очередного ДТП на кольце Инженерной
22.02.2025, 22:000 День открытых дверей пройдет в Островской больнице 22.02.2025, 21:400 Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов для приготовления блинов 22.02.2025, 21:200 Минпросвещения взяло на особый контроль проведение олимпиады школьников 22.02.2025, 20:571 «Бегите, иначе, я вас завалю!»: пскович угрожал убить своих знакомых
22.02.2025, 20:400 До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 23 февраля 22.02.2025, 20:200 Стало известно, сколько мужчин проживают в Псковской области 22.02.2025, 19:570 Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о ненадлежащем теплоснабжении в псковском поселке Заплюсье 22.02.2025, 19:400 Житель Псковского района лишился свободы за нетрезвую езду на автомобиле без номеров
22.02.2025, 19:200 Ежегодный турнир по мини-футболу прошел в спортивном зале 104-го полка псковской дивизии 22.02.2025, 19:000 В Локне стартовал юбилейный турнир по боксу памяти Александра Матросова 22.02.2025, 18:400 Сотрудников и ветеранов подразделений Росгвардии поздравили в Пскове 22.02.2025, 18:200 Роскачество: качественная красная рыба должна иметь равномерный цвет
22.02.2025, 18:000 Концерт «Во имя чести, доблести и славы!» прошёл в Пушкинских Горах 22.02.2025, 17:461 В Пскове не будут устанавливать новую допсекцию светофора на перекрестке Октябрьского проспекта 22.02.2025, 17:400 Историко-краеведческая библиотека Пскова отметила своё новоселье первыми краеведческими чтениями в бывшем кинотеатре «Октябрь» 22.02.2025, 17:200 Мошенники придумали новый вид обмана россиян о возвращении Visa и Mastercard
22.02.2025, 17:000 Уроки мужества прошли в Федерации спортивной гимнастики Пскова 22.02.2025, 16:590 Три пешеходных перехода оборудуют в Пскове 22.02.2025, 16:400 Актер из «Универа», «Следа» и «Скорой помощи» Олег Юдин умер в возрасте 62 лет 22.02.2025, 16:200 Более 600 тысяч рублей лишились трое жителей Псковской области после общения с мошенниками
22.02.2025, 16:001 Военный оркестр поздравил псковичей с Днем защитника Отечества. ФОТОРЕПОРТАЖ 22.02.2025, 15:340 Марина Хохлова может вновь возглавить Счетную палату Псковской области 22.02.2025, 15:180 Шедший по обочине пешеход погиб на трассе «Псков» 22.02.2025, 15:000 Интерактив: «Бессмертные» рыбаки на Городищенском озере в Изборске
22.02.2025, 14:390 Мужчина без пальца ушел из больницы и пропал в Великих Луках 22.02.2025, 14:170 Предпремьерный показ фильма «Семь вёрст до рассвета» могут организовать в Пскове 22.02.2025, 14:000 Цветочные композиции установили в одной из многоэтажек сотрудники псковской компании «Новый квартал» 22.02.2025, 13:400 Участковые провели разъяснительную встречу с жителями многоэтажки на улице Труда в Пскове
22.02.2025, 13:200 Тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева 22.02.2025, 13:000 Память всех, кто отстаивал интересы города, почтили в Великих Луках 22.02.2025, 12:400 О необыкновенном пушкиногорском храме рассказала сотрудник «Михайловского» на Национальной конференции «Экскурсионная деятельность и туризм» 22.02.2025, 12:200 Выставка археологических находок времён Великой Отечественной войны прошла в Пскове
22.02.2025, 12:000 Отказ в продаже спиртного стал причиной стрельбы в магазине в Петербурге 22.02.2025, 11:401 Уход с российского рынка стоил западным брендам почти 14 миллиардов долларов 22.02.2025, 11:260 «Такие работы мы не примем»: губернатор о потолках в школе на улице Киселева в Пскове 22.02.2025, 11:111 Школу на улице Киселева в Пскове обещают сдать в мае
22.02.2025, 11:000 Псковские газовики усовершенствовали знания в техобслуживании котлов 22.02.2025, 10:400 В обители Псково-Печерского монастыря введены в эксплуатацию четыре башни 22.02.2025, 10:200 Родительская суббота проходит 22 февраля 22.02.2025, 10:000 Проект «Красные линии» станет темой бесед в храме Александра Невского в Пскове
22.02.2025, 09:400 Эксперт объяснила, в чем опасность потери доступа к «Госуслугам» 22.02.2025, 09:200 Туманность «Чайка» запечатлели в Порховском округе 22.02.2025, 09:000 Международный день поддержки жертв преступлений отмечают 22 февраля 21.02.2025, 22:000 Почему «работать лень» и о чем это говорит, рассказал психолог
21.02.2025, 21:400 Перинатальный центр опубликовал график работы в праздничные выходные 21.02.2025, 21:200 Путин указал на сокращение числа учителей химии в школах 21.02.2025, 21:000 Возложение цветов ко Дню защитника Отечества состоялось возле стелы в Великих Луках 21.02.2025, 20:400 Великолучане и псковичи первыми попробуют масленичные блины в пушкинском Бугрово
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru