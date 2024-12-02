Культура

Презентация новой книги Тимофея Рахманина состоится в псковской библиотеке

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 10 декабря в 18:00 начнется презентация новой книги псковского писателя, члена Союза писателей России Тимофея Рахманина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Изображение: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Новая книга автора, озаглавленная «Давыд Городецкий. Сын Довмонта», продолжает историю, начатую в его трилогии «Сказание о забытом князе». Произведение посвящено жизни и деяниям знаменитого псковского князя Довмонта-Тимофея, который сыграл важную роль в истории Пскова и Руси XIII века.

Из аннотации книги «Давыд Городецкий. Сын Довмонта»: «В тот период не народы воевали друг против друга, а князья. Кроме того, у всех был общий враг ­- орден крестоносцев. Битву с орденом, которую вёл Довмонт Псковский, должен будет продолжить его сын. Имя его Давыд Городецкий, сын Довмонта. Непобедимый князь, злейший враг крестоносцев».

Участники встречи смогут познакомиться с автором, задать вопросы о его книгах и героях этих книг, приобрести понравившиеся издания и получить автограф.

Вход свободный.