Общество

Принять участие в программе «Герои земли Псковской» могут ветераны со всей страны

Принять участие в программе «Герои земли Псковской» могут ветераны со всей страны. Об этом директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова сообщила на пресс-конференции, посвященной запуску и реализации программы «Герои земли Псковской».

«Мы не стали ограничивать географически нахождение участника СВО для участия в программе. Он может быть прописан в другом регионе, он может и проживать в другом регионе. Если человек хочет проходить дальнейшую службу родине именно на территории Псковской области, работать в органах государственной власти в Псковской области или местного самоуправления, то он может подать заявку, и в дальнейшем мы поможем с переездом», — сказала Ирина Иванова.

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» стартовала в Псковской области в День защитника Отечества, 23 февраля. Она даст возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях Псковской области.

Регистрация участников программы продлится с 23 февраля до 31 марта 2025 года на сайте https://герои.псков.рф. С 1 по 30 апреля начнется этап тестирования. С 1 по 31 мая пройдут очные собеседования участников с экспертной группой.