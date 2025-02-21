Общество

ГД 25 февраля обсудит запрет дистанционного обучения в медобразовании

Госдума 25 февраля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете обучать в медицинских вузах исключительно в дистанционном или электронном формате. О таком решении Совета Думы сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин, указывается на сайте Госдумы.

«Депутаты Государственной думы на пленарном заседании во вторник, 25 февраля, рассмотрят во втором чтении законопроект о повышении качества медицинского образования. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Государственной думы», - говорится в сообщении.

По словам Володина, от уровня подготовки кадров в сфере здравоохранения напрямую зависит качество оказываемой медицинской помощи людям, а значит - их здоровье. «Обучение и повышение квалификации врача или фармацевта онлайн без практической подготовки - это лишь часть освоенной программы. Как результат - риски для пациента, а это недопустимо», - отметил он. Председатель Госдумы подчеркнул, что проходить такую подготовку медработники должны в специализированных учебных заведениях, где есть научная и клиническая база. «Медицинские образовательные организации должны соответствовать требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению», - добавил он.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне, в первом чтении он был принят в январе. Поправками предлагается дополнить закон «Об образовании в РФ». Новые нормы запрещают применять исключительно электронное или дистанционное обучение при реализации основных образовательных программ среднего и высшего медицинского, а также фармацевтического образования, пишет ТАСС.