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Общество

«Заигрыш»: искать женихов и невест принято во второй день Масленицы

25.02.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Второй день масленичной недели назывался «Заигрыш», в 2025 году он приходится на 25 февраля. В этот день заигрывали с молодыми парнями и девушками — для этого устраивали народные гулянья, водили хороводы, строили снежные крепости, катались с горы на санях или на упряжках с лошадьми, пели частушки и плясали.

 

Как сообщают открытые источники, во вторник молодые люди в этот день искали себе невест, а девушки - женихов. Считалось, что именно в этот день свободные парни и девушки должны рискнуть попытать свое счастье и, возможно, создать семью. Большие компании из парней и девушек собирались рано утром. Традиционно они отправлялись кататься на санках. Чаще всего их сопровождали родственники, чтобы также присмотреться к потенциальным супругам. 

Молодожёны, которые недавно вступили в брак, также должны были участвовать в общем веселье, демонстрируя свою любовь и привязанность друг к другу.

Для развлечения были выбраны активности, которые позволяли молодым проявить свою ловкость и силу:

  •  катание на лошадях;
  •  перетягивание каната;
  •  подъём на столб, смазанный жиром;
  •  катание на парных качелях;
  •  снежные баталии;
  •  строительство снежных крепостей.

При этом катание с горок сопровождалось смотринами невесты. Парни приглашали своих родителей и понравившуюся девушку с её родителями, чтобы провести время весело и непринуждённо. В такой атмосфере все знакомились и узнавали друг друга лучше.

Согласно поверьям, в «Заигрыш» нельзя завидовать. Также рекомендуется отложить на другой день все серьезные дела, связанные с финансами. Во второй день Масленицы лучше не проводить хирургические операции и не удалять зубы. Кроме того, не стоит рассказывать никому о своих снах, особенно до полудня. В противном случае плохие сновидения быстро сбудутся, а хорошие, наоборот, не исполнятся наяву.

Во второй день Масленицы принято печь блины и пироги. Мясо есть запрещалось, зато в этот день ели овощи, яйца, грибы, молочные продукты и рыбу. 

Теги: #масленица
Источник: Псковская Лента Новостей
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