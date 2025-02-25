Общество

До миллиона рублей будут увеличены гранты для некоторых псковских муниципалитетов

До 1 млн рублей будут увеличены гранты для муниципалитетов Псковской области – обладателей звания «Край партизанской славы», сообщил губернатор Псковской области в своем Telegram-канале.

«Такое поручение дал на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного звания», - сказал Михаил Ведерников.

В ходе заседания главы муниципалитетов поделились патриотическими практиками, которые уже были реализованы на средства грантов.

Напомним, 7 муниципалитетов области носят почётное звание «Край партизанской славы»;