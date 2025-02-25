Общество

Великолукский завод «ЗЭТО» предлагает освоить профессию в «Школе первых»

Развить свою карьеру можно с великолукским закрытым акционерным обществом «ЗЭТО». Завод дает возможность получить востребованную профессию в учебном центре «Школа первых», сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «ЗЭТО»

Для обеспечения устойчивого развития современные предприятия сталкиваются с необходимостью сохранения и передачи накопленного опыта. Учебный центр «Школа первых», созданная на базе ЗАО «ЗЭТО», ведущего предприятия в России по выпуску электротехнического оборудования, представляет собой инновационную платформу для профессионального обучения и обмена знаниями. Основной целью является подготовка квалифицированных специалистов и развитие кадрового резерва.

«Школа первых» предлагает обучение по актуальным техническим профессиям, таким как токарь и оператор станков с ЧПУ. Данные специальности играют ключевую роль в развитии промышленного производства, а подготовка квалифицированных кадров в этих направлениях позволяет обеспечивать бесперебойное функционирование технологических процессов. Образовательные программы включают в себя как теоретическую, так и практическую подготовку, обеспечивая выпускникам высокий уровень профессиональной квалификации.

Кроме того, в учебном центре «Школа первых» проводится обучение персонала электростанций и предприятий электротехнической отрасли по программам повышения квалификации и профессиональной подготовки, обеспечивая высокий уровень знаний и практических навыков. Подготовка высококвалифицированного персонала в области обслуживания электротехнического оборудования позволит сетевым компаниям перейти на самостоятельное проведение работ, обеспечивая надежность и эффективность его эксплуатации, отметили на предприятии.

Преимущества обучения в «Школе первых»:

Опытные преподаватели – ведущие специалисты ЗАО «ЗЭТО»;

Практико-ориентированный подход к обучению;

По окончании обучению выдается документ установленного образца;

Возможность трудоустройства на предприятии «ЗЭТО» по завершении обучения.

Дополнительная информация по телефону: +7 (911) 692-43-14.

Заявки на обучение можно направлять по адресу: shkola.pervih@yandex.ru

«Присоединяйтесь к "Школе первых" и откройте для себя двери к успешной карьере! Подписывайтесь на социальные сети завода "ЗЭТО", чтобы не пропустить важные анонсы и первыми узнавать о новых возможностях профессионального развития», - призвали на предприятии.

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