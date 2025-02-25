Общество

Суд в Пскове обязал «РЖД» устранить нарушения при эксплуатации котельных

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, включая требования к теплоснабжению и промышленной безопасности, в деятельности структурного подразделения ОАО «РЖД» при эксплуатации котельных, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото здесь и далее: Псковская транспортная прокуратура

Установлено, что в котельной города Пскова на газопроводе высокого давления имеются повреждения изоляции, а также в котельной города Дно произведена замена водогрейного котла в отступление требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Транспортная прокуратура приняла меры реагирования. Начальнику предприятия железнодорожного транспорта было внесено представление. Работники организации, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности по статье 9.11 и части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушения правил пользования тепловыми сетями и требований промышленной безопасности). Им назначены административные штрафы в размере 2000 рублей и вынесены предупреждения.

Псковский городской суд согласился с требованиями прокуратуры и обязал собственника котельных устранить повреждение изоляции на газопроводе высокого давления, а также получить документы, необходимые для законной эксплуатации котельной.