Общество

Свыше 9,2 тысячи преступлений зарегистрировали в Псковской области за 2024 год

По итогам 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано 9208 преступлений, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

«Общее число зарегистрированных преступлений в отчетном периоде возросло. По итогам 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано 9208 преступлений, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем массиве 59,7% преступности приходится на преступления, следствие по которым обязательно (в 2023 году - 53,6%). Их число увеличилось на 15,1% (с 4778 до 5499)», – следует из отчета.

Удельный вес преступлений, следствие по которым необязательно, снизился и составил 40,3%, при этом абсолютное значение данных преступлений снизилось на 10,4% и составило 3709.