Более 500 сотрудников не хватает в полиции Псковской области, сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.
Основной причиной нехватки кадров обозначили недостаток заработной платы. В прошлом году благодаря проведенным мероприятия удалось сократить некомплект в отделах миграции, дежурных частях, в отделах полиции в Дедовичском, Великолукском, Порховском, Пушкиногорском муниципальных образованиях.
На конец 2024 года некомплект сотрудников составляет 16%.