Общество

Более 500 сотрудников не хватает в полиции Псковской области

Более 500 сотрудников не хватает в полиции Псковской области, сообщается в отчете начальника управления МВД России по Псковской области генерал-майора полиции Алексея Овсянникова, опубликованном на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

«Цели по обеспечению правопорядка и раскрытию преступлений достигались региональной полицией в условиях стремительного растущего некомплекта личного состава. Нам не хватает более 500 сотрудников. Некомплект пока ниже среднероссийского, но прогноз неблагоприятный», - сказал заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Еременко.

Основной причиной нехватки кадров обозначили недостаток заработной платы. В прошлом году благодаря проведенным мероприятия удалось сократить некомплект в отделах миграции, дежурных частях, в отделах полиции в Дедовичском, Великолукском, Порховском, Пушкиногорском муниципальных образованиях.

На конец 2024 года некомплект сотрудников составляет 16%.