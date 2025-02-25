Общество

Членам Молодежного парламента при Псковском областном Собрании начнут оплачивать командировки

Членам Молодежного парламента при Псковском областном Собрании начнут оплачивать командировки. Внесение изменений в закон Псковской области «О статусе депутата Псковского областного Собрания» приняли депутаты на 42-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Персональный состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов состоит из 26 членов, 7 из которых проживают в районах, муниципальных округах Псковской области, а также в городе Великие Луки.

Члены Молодежного парламента являются помощниками депутатов Псковского областного Собрания. Заседания Молодежного парламента проводятся в сроки, определяемые Советом Молодежного парламента, но не реже одного раза в квартал, в основном в городе Пскове на базе Псковского областного Собрания депутатов.

Помимо заседаний члены Молодежного парламента принимают участие в различных мероприятиях, организованных как на территории Псковской области, так и за ее пределами по приглашению других субъектов Российской Федерации, а также Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Палаты Молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Принятый закон позволяет оплачивать командировочные расходы членам Молодежного парламента, связанные с их деятельностью, как на территории Псковской области, так и за ее пределами.