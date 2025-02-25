Общество

Торжественное возложение цветов в память бойцов 6-й роты состоялось в Пскове

Торжественное возложение цветов в память бойцов 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга, состоялось в Аллее Героев в Пскове 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие посетили депутаты Псковской городской Думы Александр Гончаренко и Анна Дмитриева, заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный, а также воспитанники военно-патриотического центра «Патриот» и кадеты МЧС России.

Памяти павших бойцов объявили минуту молчания, затем все желающие смогли возложить цветы к бюстам героев Романа Афанасьева, Владимира Швецова и Михаила Травина.

Напомним, в марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

Имена псковских героев увековечены в мемориалах, книгах, фильмах и названиях улиц городов по всей России.