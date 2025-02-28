Общество

10% псковичей хотят продлить отдых на 8 Марта с помощью отгулов и отпусков — опрос

10% псковичей хотят продлить отдых на 8 Марта с помощью отгулов и отпусков. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.

10% работающих псковичей хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 65% опрошенных нет подобных планов. А 17% пока не определились.

Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (11%). Чаще всего же увеличить время отдыха хотят горожане, чей доход составляет от 100 тысяч рублей в месяц (15%).

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 11 и 8% соответственно.