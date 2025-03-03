Общество

Россельхознадзор провел проверку цветочной продукции к 8 марта в Псковской области

В преддверии Международного женского дня специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели серию проверок цветочной продукции, поступающей на рынок Псковской области. Как сообщила в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Татьяна Никулина, наиболее популярными видами ввозимых цветов остаются розы, гвоздики, хризантемы, альстромерии, эустомы, герберы, гипсофилы, тюльпаны, пионы, гортензии, лилии и ирисы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Особое внимание было уделено подготовке местных производителей к праздничному сезону. В регионе несколько хозяйств занимаются выгонкой тюльпанов к 8 Марта, используя преимущественно импортные луковицы. Это создает определенный риск появления карантинных объектов, однако, на сегодняшний день такие случаи не зафиксированы.

Одним из крупнейших производителей цветочной продукции является ООО «Магнолия», работающее в Псковском и Дедовичском районах. Специалисты Россельхознадзора провели осмотр продукции этой компании на одной из торговых точек. В результате проверки карантинные объекты обнаружены не были. Тем не менее организация остается под контролем ведомства ввиду наличия карантинных фитосанитарных зон.

Кроме того, выгонкой тюльпанов занимаются индивидуальные предприниматели Псковского, Пыталовского и Себежского районов.