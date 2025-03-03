Общество

Магнитная буря ожидается вечером 4 марта

Возмущение геомагнитного поля ожидается около 20:00 во вторник, оно будет умеренным и продлится примерно до середины дня среды, 5 марта, сейчас магнитной бури на Земле нет, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Ранее в СМИ появилась информация, что на Земле началась сильнейшая магнитная буря.

По данным специалистов института, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на нулевом уровне - «штиль». Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга, где G5 - «экстремально сильно», а G1 - «слабо», пишет ТАСС.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, прогнозируют магнитную бурю в ночь на среду. «Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1 - G2 продолжительностью от шести до девяти часов, которые могут начаться в районе 20:00 - 21:00 мск. Возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта (среда)», - говорится в сообщении.